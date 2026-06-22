Технические группы США и Ирана продолжат работу над меморандумом

Его слова приводит агентство Tasnim.
Как следует из публикации, эксперты сфокусируются на практических вопросах, которые необходимы для успешного выполнения совместных соглашений по итогам дипломатических контактов в Швейцарии.
Дипломат пояснил, что подробности и итоговые документы соглашения будут представлены общественности через уполномоченные стороны.
«Текст будет выпущен двумя посредниками — Катаром и Пакистаном», — заявил Эсмаил Багаи.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид написал: США считают, что на переговорах в Швейцарии удалось добиться прогресса по вопросу судоходства в Ормузском проливе.