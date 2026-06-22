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Технические группы США и Ирана продолжат работу над меморандумом

Специализированные технические группы Ирана и США продолжат совместную работу для реализации достигнутых договорённостей, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Специализированные технические группы Ирана и США продолжат совместную работу для реализации достигнутых договорённостей, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Его слова приводит агентство Tasnim.

Как следует из публикации, эксперты сфокусируются на практических вопросах, которые необходимы для успешного выполнения совместных соглашений по итогам дипломатических контактов в Швейцарии.

Дипломат пояснил, что подробности и итоговые документы соглашения будут представлены общественности через уполномоченные стороны.

«Текст будет выпущен двумя посредниками — Катаром и Пакистаном», — заявил Эсмаил Багаи.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид написал: США считают, что на переговорах в Швейцарии удалось добиться прогресса по вопросу судоходства в Ормузском проливе.

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