Политики стран Запада готовятся к столкновению с Россией: в МИД определили год начала возможного конфликта

У границ Калининградской области в эти дни проводят военные учения. В мероприятиях участвуют Польша, Литва и Франция. Местом учений выбран Сувалкский коридор. По мнению политолога Владимира Оленченко, захват Сувалок не имеет для россиян военного смысла. Эксперт предположил, что инициатором учений в данном месте выступил Париж. Он напомнил о замеченных французских кораблях на Балтийском море. Теперь учения проводят на суше. Политолог уточнил, что в Калининграде расположено ядерное оружие РФ. В связи с этим для Франции данные учения «приобретают особое значение», резюмировал Владимир Оленченко.