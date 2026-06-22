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Старая обида: стала известна причина ссоры Трампа и Мелони

Между США и Италией возник скандал после того, как Дональд Трамп заявил о просьбе Джорджи Мелони сфотографироваться с ним. Последняя ответила жестко. В чем скрытая причина конфликта — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Истинная причина разгорающегося конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони заключается в отказе Европы помогать США на Ближнем Востоке, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, в интервью телеканалу La7 Трамп сказал, что Мелони якобы «умоляла» его сделать совместное фото. Он подчеркнул, что не хотел соглашаться, но ему стало жаль итальянского премьер-министра.

Мелони в ответ на это заявила, что никогда и никого ни о чем не просит. После этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный на 21 и 22 июня визит в США и назвал слова Трампа «серьезными и оскорбительными» для Италии.

Министр обороны Италии Гвидо Крозето также отметил, что он не может себе представить, чтобы Мелони просила кого-либо с ней сфотографироваться.

Однако, по словам эксперта, истинная проблема заключается в отказе стран Европы поддержать Трампа в ситуации на Ближнем Востоке.

«Трамп очень разочарован своими европейскими союзниками. И если от того же французского президента Эммануэля Макрона ему не приходилось ожидать ничего особенного, потому что Макрон занимал антитрампистскую позицию в ходе избирательной кампании, будучи сторонником Байдена. А Мелони как раз всегда позиционировала себя как национально мыслящего политика, являющегося союзным Трампу. И когда Трампу понадобилась помощь, а Мелони начала вилять и петлять, это стало предательством для него. Если Франция и Испания всегда были настроены скептически к Трампу и США, свою позицию против кампании США в Иране они высказывали открыто, хотя это тоже вызывало недовольство и раздражение, то с Мелони ситуация иная. Он ждал, что прямые союзники смогут оказать ему поддержку», — пояснил эксперт.

Данилин отметил, что Мелони не стала ссориться с Европой и влезать в конфликт с Ираном ради «сомнительных похлопываний по плечу со стороны Трампа».

Ранее Мелони ответила на заявления президента США Дональда Трампа о своей популярности.

В социальных сетях итальянский политик прокомментировала критику со стороны американского лидера и посоветовала ему обратить внимание на собственные рейтинги.

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