Старая обида: стала известна причина ссоры Трампа и Мелони

«Трамп очень разочарован своими европейскими союзниками. И если от того же французского президента Эммануэля Макрона ему не приходилось ожидать ничего особенного, потому что Макрон занимал антитрампистскую позицию в ходе избирательной кампании, будучи сторонником Байдена. А Мелони как раз всегда позиционировала себя как национально мыслящего политика, являющегося союзным Трампу. И когда Трампу понадобилась помощь, а Мелони начала вилять и петлять, это стало предательством для него. Если Франция и Испания всегда были настроены скептически к Трампу и США, свою позицию против кампании США в Иране они высказывали открыто, хотя это тоже вызывало недовольство и раздражение, то с Мелони ситуация иная. Он ждал, что прямые союзники смогут оказать ему поддержку», — пояснил эксперт.