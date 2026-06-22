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Telegraph: переход власти к сопернику Стармера может длиться минимум месяц

Газета The Telegraph написала, что в случае отставки Стармера переход власти к его сопернику может затянуться минимум на месяц.

Источник: Аргументы и факты

Не менее месяца потребуется на возможный переход власти от премьер-министра Британии Кира Стармера к его сопернику в борьбе за лидерство в правящей Лейбористской партии, экс-мэру Манчестера Энди Бернхему, написала газета The Telegraph со ссылкой на соратников вероятного кандидата на пост главы правительства.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Стармер может быть объявить о своей отставке 22 июня. Журналисты также проинформировали, что его канцелярия уже начала работу над возможной передачей власти.

В статье Telegraph отмечается, что такая продолжительность процесса связана с планами Бернхема.

«Бывший мэр Манчестера желает, чтобы переходный период продлился как минимум месяц или даже до сентября, для подготовки программы и формирования команды», — пояснили авторы публикации.

В материале утверждается, что соратники Бернхэма боятся, что он может быть не готов не к роли главы правительства. Такие опасения связаны с тем, что большую часть десятилетия он работал на должностях на муниципальном уровне.

Один из соратников в беседе с газетой заявил, что политик якобы желает затянуть процесс.

Напомним, 21 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что вероятная отставка Кира Стармера всех объединяет.

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