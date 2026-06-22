Катар и Пакистан объявили о создании комитета по надзору за посредничеством

Стороны переговоров в Швейцарии договорились создать Комитет высокого уровня для надзора за посредническим процессом.
«В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились о создании Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества», — указано в документе.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил хороший прогресс в ходе многосторонних переговоров с американской стороной в Швейцарии.
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