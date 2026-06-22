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Аракчи заявил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти

Аракчи: ограничения на экспорт иранской нефти сняты, ряд активов разморожен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников на переговорах между Ираном и США в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, запущен план восстановления Ирана.

«Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана», — написал министр в соцсети Х.

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