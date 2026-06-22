В Великом Новгороде в четыре утра исполнили «Реквием» Моцарта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Московский камерный оркестр «Musica Viva» и Московский государственный академический камерный хор исполнили «Реквием» Моцарта в 4 утра в кремле Великого Новгорода, передает корреспондент РИА Новости.
В День памяти и скорби на открытой сцене у стен Софийского собора в Новгородском кремле в 4.00 (совпадает с мск) начался концерт-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На сцене выступил Московский камерный оркестр «Musica Viva» под управлением дирижера Алексея Верещагина и Московский государственный академический камерный хор. Прозвучали многие музыкальные произведения, но центральным стал «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.
Чтобы новгородцы и туристы смогли попасть на концерт, доступ в кремль открыли на два часа раньше обычного. Слушатели заранее должны были зарегистрироваться онлайн на концерт, а на входе в кремль пройти досмотр. Людей на рассвете в понедельник пришло много.
Кроме того, в память о погибших героях новгородцы вместе с губернатором Новгородской области Александром Дроновым возложили цветы к Вечному огню.
Концерт-реквием в день начала Великой Отечественной войны впервые прошел в Великом Новгороде в 2024 году, в год 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Тогда у Софийского собора выступил Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского. Через год хор петербургского Мариинского театра исполнил в кремле «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова.
Концерт организован в рамках культурно-просветительской программы «Музея-усадьбы “Онег”, которая реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства региона и социального инвестора Андрея Комарова.