В Великом Новгороде в четыре утра исполнили «Реквием» Моцарта

В День памяти и скорби на открытой сцене у стен Софийского собора в Новгородском кремле в 4.00 (совпадает с мск) начался концерт-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На сцене выступил Московский камерный оркестр «Musica Viva» под управлением дирижера Алексея Верещагина и Московский государственный академический камерный хор. Прозвучали многие музыкальные произведения, но центральным стал «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.