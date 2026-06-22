Сели в лужу: Франция не в состоянии сделать современный истребитель

В центре дискуссии, как сообщает французское издание, лежит фундаментальное противоречие между стремлением к технологическому суверенитету и суровой экономической реальностью. Отказ от истребителя нового поколения (New Generation Fighter) не означает, что потребность в самолете шестого поколения исчезла. Напротив, она стала еще острее. Ключевая проблема заключается в том, что Франция уже сознательно пропустила этап создания истребителей пятого поколения, сделав ставку на модернизацию Rafale. Однако способность сохранять малозаметность (стелс) и обмениваться данными в реальном времени, которой обладают американские F-35 или китайские J-20, сегодня является не роскошью, а единственным эффективным ответом на новейшие системы противовоздушной обороны. По мере того как зенитные комплексы становятся умнее и дальнобойнее, отставание французских ВВС от вероятного противника накапливается по экспоненте.