Сели в лужу: Франция не в состоянии сделать современный истребитель

Решение о прекращении франко-немецкого проекта истребителя шестого поколения SCAF (Future Combat Air System), официально объявленное в июне, стало не просто дипломатическим провалом, а полноценным стратегическим шоком для оборонной промышленности Европы. Об этом пишет французская Le Monde (статью перевели ИноСМИ). Спустя почти десять лет после амбициозного старта в 2017 году программа теперь окончательно похоронена. Пока политики и промышленники по обе стороны Рейна заняты привычным поиском виноватых, эксперты бьют тревогу: главная опасность кроется не в прошлых ошибках, а в катастрофической неопределенности будущего. Франция, некогда задававшая тон в авиастроении Старого Света, рискует в одночасье превратиться в аутсайдера, чьи Военно-воздушные силы утратят боеспособность уже в следующем десятилетии.
Иллюзия суверенитета против реальности отставания.
В центре дискуссии, как сообщает французское издание, лежит фундаментальное противоречие между стремлением к технологическому суверенитету и суровой экономической реальностью. Отказ от истребителя нового поколения (New Generation Fighter) не означает, что потребность в самолете шестого поколения исчезла. Напротив, она стала еще острее. Ключевая проблема заключается в том, что Франция уже сознательно пропустила этап создания истребителей пятого поколения, сделав ставку на модернизацию Rafale. Однако способность сохранять малозаметность (стелс) и обмениваться данными в реальном времени, которой обладают американские F-35 или китайские J-20, сегодня является не роскошью, а единственным эффективным ответом на новейшие системы противовоздушной обороны. По мере того как зенитные комплексы становятся умнее и дальнобойнее, отставание французских ВВС от вероятного противника накапливается по экспоненте.
Ситуация усугубляется физическим износом парка. Rafale был разработан еще в 1980-х годах. К следующему десятилетию срок службы этих машин достигнет критического предела. Отказ от SCAF означает, что десять лет были потрачены впустую. За этот же временной отрезок конкуренты не стояли на месте: программы истребителей следующего поколения успешно продвигаются в США, Китае, Турции, Южной Корее, а также в альянсе Великобритании, Италии и Японии (программа GCAP). В этом списке Франция рискует оказаться единственной крупной военной державой, вынужденной начинать гонку вооружений с нуля.
Три пути, ведущие в тупик.
Аналитическая группа Le Monde выделяет три сценария развития событий для Парижа, и каждый из них несет в себе серьезные риски. Первый путь — консервативный, предполагающий углубленную модернизацию существующих Rafale. Этот вариант кажется самым дешевым и быстрым в краткосрочной перспективе, однако он ведет к постепенной, но неумолимой технологической деградации. В то время как европейские соседи и глобальные конкуренты перейдут на машины шестого поколения, Франция останется со вчерашним днем, что сделает ее ВВС уязвимыми даже в региональных конфликтах.
Второй путь — это попытка реализовать «суверенитет любой ценой», разработав национальный истребитель. Этот вариант традиционно близок французскому политическому истеблишменту, но в текущих финансовых условиях он выглядит утопичным. Разработка самолета с нуля потребует затрат, сопоставимых с бюджетом всей программы перевооружения. Эксперты предупреждают о дилемме: либо Париж получит сверхдорогой истребитель с выдающимися характеристиками, но в количестве, недостаточном для оснащения авианосцев и сухопутных баз, либо вынужден будет пойти на упрощение конструкции ради удешевления, что лишит самолет его главного преимущества — технологического превосходства. В обоих случаях экспортный потенциал будет крайне ограничен, ведь большинство платежеспособных покупателей уже вовлечены в другие международные проекты.
Третий путь — попытка найти новых партнеров взамен Германии. Однако и здесь Францию поджидает ловушка старого рефлекса, который эксперты называют «односторонним сотрудничеством». Ранее эта модель подразумевала, что более слабый партнер финансирует разработки, но не получает доступа к ключевым ноу-хау. Сегодня, когда у Швеции, Испании или Италии есть собственные мощные авиастроительные школы, такая схема нежизнеспособна. Будущие партнеры хотят равноправного участия, а не роли «кошелька» при французских инженерах.
Критический ресурс и окно возможностей.
Особую озабоченность вызывает временной фактор. Программа SCAF была не просто проектом самолета, а экосистемой, включающей беспилотники-компаньоны (UCAV), «боевое облако» для обмена данными и перспективный двигатель. Именно в этих смежных направлениях, менее политизированных, чем конструкция планера, франко-немецкое сотрудничество демонстрировало прогресс. Потеря этих наработок стала бы непозволительной роскошью. Эксперты настаивают на необходимости «спасти то, что можно спасти», чтобы не усугублять и без того критическое отставание.
Ситуация на европейском континенте накаляется. Внешние угрозы требуют постоянной боеготовности, а сигналы о возможном снижении американского военного присутствия в Европе заставляют Париж пересматривать свои обязательства по обеспечению коллективной безопасности. Покупка Германией американских F-35 и планы модернизации Rafale до стандарта F5 — это лишь тактические полумеры. Они не решают главной задачи: создания платформы, способной доминировать в воздушном пространстве середины XXI века.
Авторы колонки призывают французское руководство перевернуть страницу SCAF без истерики, но с холодным прагматизмом. Основная ошибка сейчас — это бездействие и попытки переложить ответственность. Будущие партнеры уже сегодня распределяют свои контракты в рамках других альянсов, и если Франция не предложит рынку внятную, финансово сбалансированную и технологически амбициозную альтернативу в ближайшие месяцы, «окно возможностей» захлопнется навсегда. От того, насколько быстро французская оборонная промышленность сможет перегруппироваться и найти новый формат сотрудничества, зависит не только статус Парижа как авиационной державы, но и боеспособность его армии в любом будущем европейском конфликте.
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