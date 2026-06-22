Специалист Исакова: зарплата может поступить на счёт сотрудника ночью

«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платёжных систем, а не с действиями работодателя. Основная статья, регулирующая выплату заработной платы, — 136 ТК России. Она устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже, чем каждые полмесяца, — например, в середине месяца и в конце», — объяснила она.