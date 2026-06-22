Специалист Исакова: зарплата может поступить на счёт сотрудника ночью

Трудовое законодательство не ограничивает время суток для зачисления заработной платы на счёт сотрудника — важно, чтобы работодатель соблюдал установленные сроки выплат. Если деньги перечислены вовремя, но поступили на счёт ночью, это не считается нарушением.
Об этом рассказала в беседе с RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.
«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платёжных систем, а не с действиями работодателя. Основная статья, регулирующая выплату заработной платы, — 136 ТК России. Она устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже, чем каждые полмесяца, — например, в середине месяца и в конце», — объяснила она.
На время поступления зарплаты влияет сразу несколько факторов, подчеркнула эксперт.
«Прежде всего это особенности работы банка: хотя многие кредитные организации обрабатывают платежи круглосуточно, массовые зачисления средств сотрудникам нередко проводятся в ночные или ранние утренние часы. Значение имеет и тип перевода», — добавила аналитик.
РИА Новости.
Например, при использовании внутренних переводов между счетами одного банка или современных систем быстрых расчётов деньги могут поступить практически мгновенно независимо от времени суток, подчеркнула собеседница RT.
«Именно поэтому на практике многие работодатели используют зарплатные проекты — в том числе для того, чтобы упростить и ускорить зачисления сотрудникам за счёт внутренних банковских процессов. Это не обязательное требование, а скорее организационный инструмент, который позволяет снизить влияние межбанковских задержек», — пояснила Исакова.
Кроме того, по её словам, важны дата и время отправки средств работодателем.
«Если бухгалтерия направила платёжные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день. На сроки также влияют внутренние регламенты банков, включая установленные платёжные окна и порядок обработки операций, особенно если речь идёт о переводах между разными банками», — заявила эксперт.
Таким образом, как объяснила аналитик, ночное зачисление заработной платы является обычной технической особенностью банковской инфраструктуры и само по себе не свидетельствует о задержке выплаты или нарушении со стороны работодателя.
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