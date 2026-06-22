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Российские FPV-дроны сбили несколько БПЛА ВСУ в районе Красного Лимана

Российские FPV-дроны сбили несколько БПЛА R-18 ВСУ в районе Красного Лимана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили тараном в воздухе несколько БПЛА R-18 подразделений ВСУ в районе Красного Лимана ДНР, сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«В этот раз расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне ответственности были обнаружены беспилотные летательные аппараты R-18 ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для уничтожения вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени от Минобороны России, операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.

В военном ведомстве добавили, что расчеты подразделений войск беспилотных систем во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения соединений группировки войск «Запад» осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в свой зоне ответственности.

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