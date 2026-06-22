Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проходит в Москве

«В День памяти и скорби не только для меня, а для многих москвичей, многих, кто сегодня находится в Москве, очень важно оказаться здесь, в Александровском саду, у Вечного огня. В День памяти и скорби мы вспоминаем те миллионы жертв, которые остались на полях сражений, погибли в концлагерях, умерли от ран. Это память нашего народа», — сказал Шапошников журналистам в ходе мероприятия.