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Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проходит в Москве

Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проходит в Москве в честь Дня памяти и скорби.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Возложение цветов и свечей к Могиле Неизвестного солдата проходит в Москве в рамках акции «Вахта памяти. Вечный огонь» в честь Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.

Возложение началось после того, как в 4 часа утра голос Юрия Левитана объявил о начале войны. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

Так, участниками акции стали москвичи и гости города, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Общественной палаты России Вадим Ковалев, заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Ака Марзаева, председатель Московской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана и специальных военных операций» (МРО РСВА и СВО) Петр Петров, народный артист СССР, герой труда РФ, дирижер Юрий Башмет.

«В День памяти и скорби не только для меня, а для многих москвичей, многих, кто сегодня находится в Москве, очень важно оказаться здесь, в Александровском саду, у Вечного огня. В День памяти и скорби мы вспоминаем те миллионы жертв, которые остались на полях сражений, погибли в концлагерях, умерли от ран. Это память нашего народа», — сказал Шапошников журналистам в ходе мероприятия.

Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В 2015 году акция «Вахта памяти. Вечный огонь» стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

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