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Боевики ВСУ расстреляли двух жителей Родинского

РИА Новости: военные ВСУ расстреляли двух жителей Родинского.

ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские солдаты расстреляли возле колодца двух жителей Родинского в ДНР, которые пытались набрать воду для тушения пожара, рассказал РИА Новости военный медик 5-го комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Кащей.

По его словам, в одном из домов в Родинском проживали супружеская пара, бабушка и двое малолетних детей. Во время обстрела загорелся соседний дом, после чего мужчина и женщина побежали к колодцу.

«Родители выбежали, чтобы запустить генератор и скважину, попытаться потушить пожар. Бабушка услышала автоматную очередь. Выйдя на улицу, она обнаружила два тела», — сказал медик.

Эвакуированная из Родинского Ирина Масколенко сообщила РИА Новости, что ее родственников расстреляли украинские солдаты.