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О чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии

Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в швейцарском Бюргенштоке. Представители стран заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе.

Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в швейцарском Бюргенштоке. Представители стран заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе.

Среди договоренностей:

США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», — сообщается в заявлении;

Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Технические переговоры, посвященные деталям будущей сделки, продолжатся до конца недели;

Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. «Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив», — уточняется в заявлении;

Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением военных действий.

Посредники поблагодарили США и Иран за приверженность дипломатии, а также выразили признательность дружественным странам за поддержку.

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