О чем договорились Иран и США на переговорах в Швейцарии

Среди договоренностей:
США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», — сообщается в заявлении;
Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Технические переговоры, посвященные деталям будущей сделки, продолжатся до конца недели;
Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. «Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив», — уточняется в заявлении;
Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением военных действий.
Посредники поблагодарили США и Иран за приверженность дипломатии, а также выразили признательность дружественным странам за поддержку.