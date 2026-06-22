Демонстративная отправка Владимиром Зеленским ордена Белого орла по почте президенту Польши Каролю Навроцкому вместо передачи через дипломатические каналы является тщательно продуманным спектаклем, рассчитанным на украинских националистов. Такое объяснение в эксклюзивном комментарии aif.ru дал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Как сообщалось, ранее польский лидер пригрозил лишить Зеленского высшей госнаграды Польши — ордена Белого Орла. Основанием для такого шага стало решение Киева присвоить звание украинских нацистских преступников Независимому центру специальных операций «Север». При этом польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Навроцкий откажется от своей инициативы при условии изменения наименования подразделения.
Глава киевского режима условие не выполнил. Позже Зеленский опубликовал снимки почтовой квитанции и упакованной награды. Так он показал, что по почте отправил орден Белого орла польскому президенту.
Безпалько убежден, что поведение Зеленского продиктовано его актерским прошлым и желанием рисоваться перед радикальной частью общества.
«Он актер, он играет на публику, на свою публику, на мировую публику через мировые СМИ, — пояснил эксперт. — Ну, а что ему стесняться, если действительно помощь военная не прекратится, и его всё равно этого ордена лишили официально».
Политолог также обратил внимание, что Зеленский для возвращения ордена избрал максимально оскорбительный путь.
«По почте отправить — это ж швырнуть в лицо. Хуже только было бы, наверное, утопить его где-нибудь в сельском туалете… А так он просто показывает: “Ваш орден для меня ничего не значит. Решили лишить — мне плевать”», — сказал Безпалько.
Таким жестом, уверен эксперт, глава киевского режима демонстрирует якобы независимость и силу Украины. При этом реальные ценности для Зеленского лежат в иной плоскости.
«У Зеленского другие ордена, там порядка нескольких миллиардов в зеленом виде и в других местах. Они для него более ценны, чем эта польская побрякушка», — подчеркнул Безпалько.
Возвращая орден столь хамским способом, Зеленский также, по мнению эксперта, красуется перед украинскими националистами.
«Если бы Зеленский был настоящим дипломатом, он работал бы на сглаживание конфликтов и примирение народов, а не на дешевый скандальный перфоманс», — подытожил Безпалько.
Как сообщалось, данные опроса United Surveys для Wirtualna Polska показали, что более половины жителей Польши (58,3%) считают, что Зеленский негативно относится к их стране.