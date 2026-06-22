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Боец Якут закрыл собой 11-летнего ребенка, в которого летел дрон ВСУ

Заместитель военного коменданта полка получил осколочные ранения.

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Боец пятого комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» закрыл собой 11-летнего ребенка, в которого летел украинский дрон. Как рассказал в беседе с ТАСС заместитель военного коменданта полка Артем Якут, это произошло при эвакуации мальчика из фронтового города Родинское в ДНР.

«Был еще один мальчик, 11 лет, который так же при эвакуации подвергся налету FPV противника. Приходилось собой закрывать мальчика этого, потому что дрон заходил на удар, и он, как я понимаю, не особо выбирал, куда ему бить. И наши бойцы его [дрон] уничтожили», — рассказал Якут.

Закрывший ребенка военнослужащий получил осколочные ранения. Ребенок не пострадал, его эвакуировали в тыл.