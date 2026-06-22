Боец Якут закрыл собой 11-летнего ребенка, в которого летел дрон ВСУ

«Был еще один мальчик, 11 лет, который так же при эвакуации подвергся налету FPV противника. Приходилось собой закрывать мальчика этого, потому что дрон заходил на удар, и он, как я понимаю, не особо выбирал, куда ему бить. И наши бойцы его [дрон] уничтожили», — рассказал Якут.