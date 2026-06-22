«Умный залп» против авианосцев: в США оценили советский «Гранит»

Комплекс «Гранит» был разработан в СССР для борьбы с авианосными соединениями вероятного противника. При массированном залпе — до 24 ракет с одной подлодки — управление залпом позволяет распределять цели между ракетами, что делает систему одной из самых эффективных в своем классе до сих пор. Однако после распада СССР часть «Гранитов» была списана, а производство ракет остановлено.