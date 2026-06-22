Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Струпенев: ВС РФ на руках вынесли из Родинского двоих пенсионеров

Один из участников спасательной операции рассказал, что эвакуация заняла несколько часов.

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Бойцы пятого комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» на руках вынесли двоих тяжелобольных пенсионеров из Родинского ДНР. Как рассказал в беседе с ТАСС один из участников спасательной операции Валерий Струпенев, люди выехали из-за непрекращающихся ударов ВСУ по местам, где живут оставшиеся в городе мирные жители.

«Бабушка, она уже была довольно пожилая, и ее супруг. Мы выводили вдвоем конкретно их. Женщина не ходячая, ее супруг — на коляске, хотя сначала храбро пытался идти. Несли на руках ее, потом и его тоже», — рассказал боец.

По его словам, эвакуация заняла несколько часов. Украинские дроны пытались выследить несущую людей эвакуационную группу. Военнослужащий подчеркнул, что эвакуация прошла успешно, люди находятся в безопасности.