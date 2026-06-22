Боец Струпенев: ВС РФ на руках вынесли из Родинского двоих пенсионеров

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Бойцы пятого комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр» на руках вынесли двоих тяжелобольных пенсионеров из Родинского ДНР. Как рассказал в беседе с ТАСС один из участников спасательной операции Валерий Струпенев, люди выехали из-за непрекращающихся ударов ВСУ по местам, где живут оставшиеся в городе мирные жители.
«Бабушка, она уже была довольно пожилая, и ее супруг. Мы выводили вдвоем конкретно их. Женщина не ходячая, ее супруг — на коляске, хотя сначала храбро пытался идти. Несли на руках ее, потом и его тоже», — рассказал боец.
По его словам, эвакуация заняла несколько часов. Украинские дроны пытались выследить несущую людей эвакуационную группу. Военнослужащий подчеркнул, что эвакуация прошла успешно, люди находятся в безопасности.