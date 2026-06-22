Боец Струпенев: ВС РФ на руках вынесли из Родинского двоих пенсионеров

«Бабушка, она уже была довольно пожилая, и ее супруг. Мы выводили вдвоем конкретно их. Женщина не ходячая, ее супруг — на коляске, хотя сначала храбро пытался идти. Несли на руках ее, потом и его тоже», — рассказал боец.