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Бойцы ВС РФ уничтожили тараном несколько БПЛА R-18 ВСУ в районе Красного Лимана

В Минобороны РФ заявили, что подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение и зачистки городской застройки от остатков украинских формирований.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили тараном в воздухе несколько тяжелых беспилотников R-18 ВСУ в районе Красного Лимана ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

«Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” уничтожили тараном в воздухе несколько БПЛА R-18 подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в районе Красного Лимана ДНР. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — говорится в сообщении.

В то же время на краснолиманском направлении подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают уверенное продвижение и зачистки городской застройки Красного Лимана от остатков украинских формирований, подчеркнули в военном ведомстве. Так, за прошедшие сутки от подразделений ВСУ было освобождено 53 здания.

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