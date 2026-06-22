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Стороны переговоров в Швейцарии договорились контролировать перемирие в Ливане

Участники четырёхсторонних консультаций в Швейцарии согласовали создание специальной ячейки с участием Ливана для обеспечения соблюдения прекращения боевых действий.

Участники четырёхсторонних консультаций в Швейцарии согласовали создание специальной ячейки с участием Ливана для обеспечения соблюдения прекращения боевых действий.

Об этом сообщили Катар и Пакистан в совместном заявлении.

«Стороны договорились о создании ячейки по урегулированию конфликта с участием Ливанской Республики и при содействии посредников», — указано в тексте.

Новый механизм призван обеспечить соблюдение прекращения военных действий в Ливане в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании.

Ранее сообщалось, что стороны переговоров в Швейцарии договорились создать Комитет высокого уровня для надзора за посредническим процессом.

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