Стороны переговоров в Швейцарии договорились контролировать перемирие в Ливане

Участники четырёхсторонних консультаций в Швейцарии согласовали создание специальной ячейки с участием Ливана для обеспечения соблюдения прекращения боевых действий.
«Стороны договорились о создании ячейки по урегулированию конфликта с участием Ливанской Республики и при содействии посредников», — указано в тексте.
Новый механизм призван обеспечить соблюдение прекращения военных действий в Ливане в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании.
Ранее сообщалось, что стороны переговоров в Швейцарии договорились создать Комитет высокого уровня для надзора за посредническим процессом.