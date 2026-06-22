Израиль проиграл, США отказали Нетаньяху: главная новость о войне 22 июня

Израиль пошел на уступки и приказал армии прекратить огонь в Ливане, при этом на позициях военные остались. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как это скажется на мирном соглашении США и Ирана.
Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху планирует сорвать соглашение между США и Ираном. В частности, уточнялось, что Израиль намерен продолжать военные операции против «Хезболлы» на территории Ливана, что противоречит ключевому пункту будущего соглашения.
На следующий день телеканал N12 сообщил, что израильские войска в Ливане получили приказ прекратить огонь. Соответствующее распоряжение поступило от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.
Согласно этому распоряжению, однако, израильская армия продолжит удерживать в Южном Ливане занятые ею позиции вдоль так называемой желтой линии.
Перенджиев отметил, что Израиль все равно продолжит провокации, поскольку не заинтересован в сделке США и Ирана.
«Этот шаг не приблизит сделку. Со стороны Израиля — это имитация действий и манипуляция, он пытается ввести в заблуждение, что якобы выполняет рекомендации. Израиль — это главный провокатор, который абсолютно не заинтересован ни в каких сделках США и Ирана. Как подстрекатель и провокатор он продолжит действовать дальше. Израиль не уймется, пока не найдется какая-нибудь сила, способная принудить его к миру и выгнать его войска из Ливана», — пояснил эксперт.
Перенджиев подчеркнул, что если не найдется «сила», способная заставить Израиль пойти на сделку, то никакого мира не будет в целом на Ближнем Востоке. По словам эксперта, не исключено, что США перестанут оказывать Израилю помощь, что приведет к усилению позиции Ирана и его союзников, которые в этом случае «возьмутся» за приструнение еврейского государства.
«Никакие сделки между США и другими странами ни к чему ни приведут. Израиль будет и дальше атаковать Ливан и не откажется от вывода войск. Если, например, США оставят Израиль без поддержки, то тогда Иран вместе с Ливаном и “Хезболлой” сможет выгнать Израиль с этих территорий. Но это будет возможно только в том случае, когда Иран поймет, что США ни на йоту не помогут Израилю. А пока Израиль будет все претензии предъявлять именно США», — пояснил эксперт.
По словам специалиста, не исключено, что американский лидер Дональд Трамп ругает Нетаньяху лишь публично, а при личных беседах поддерживает его действия, поскольку ситуация с постоянными закрытиями Ормузского пролива во многом играет США на руку.
Ранее политологи отмечали, что Нетаньяху не нацелен на заключение сделки еще и потому, что это грозит ему тюремным заключением. Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что израильский премьер-министр может оказаться на скамье подсудимых, например, по делу о коррупции.