Израиль проиграл, США отказали Нетаньяху: главная новость о войне 22 июня

«Никакие сделки между США и другими странами ни к чему ни приведут. Израиль будет и дальше атаковать Ливан и не откажется от вывода войск. Если, например, США оставят Израиль без поддержки, то тогда Иран вместе с Ливаном и “Хезболлой” сможет выгнать Израиль с этих территорий. Но это будет возможно только в том случае, когда Иран поймет, что США ни на йоту не помогут Израилю. А пока Израиль будет все претензии предъявлять именно США», — пояснил эксперт.