Аракчи сообщил о снятии ограничений на экспорт нефти и разморозке активов Ирана

Благодаря усилиям посредников на переговорах в Швейцарии сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов и запущен план восстановления страны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Об этом Аракчи написал в соцсети X.
По его словам, усилия пакистанской и катарской сторон принесли значительный прогресс, включая прекращение войны в Ливане.
«Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана», — написал министр.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил хороший прогресс в ходе многосторонних переговоров с американской стороной в Швейцарии.