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Аракчи сообщил о снятии ограничений на экспорт нефти и разморозке активов Ирана

Благодаря усилиям посредников на переговорах в Швейцарии сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов и запущен план восстановления страны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Благодаря усилиям посредников на переговорах в Швейцарии сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов и запущен план восстановления страны, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Об этом Аракчи написал в соцсети X.

По его словам, усилия пакистанской и катарской сторон принесли значительный прогресс, включая прекращение войны в Ливане.

«Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана», — написал министр.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил хороший прогресс в ходе многосторонних переговоров с американской стороной в Швейцарии.

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