Химик Дорохов: после открытия люка нельзя сразу спускаться в дачный погреб

При недостаточном воздухообмене в погребе на даче могут накапливаться газы, опасные для здоровья человека. Овощи и фрукты сохраняют биологическую активность во время хранения. В них продолжаются процессы клеточного дыхания, при которых выделяется углекислый газ.
Как предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, дополнительное поступление углекислого газа возможно из почвы при разложении органических веществ.
«При разложении растительных остатков без доступа воздуха образуется метан, который также способен накапливаться в подземных помещениях. Оба газа не имеют цвета и запаха, поэтому человек не способен обнаружить их без специальных приборов», — пояснил специалист.
Отмечается, что при накоплении углекислого и других газов снижается содержание кислорода в воздухе, что может привести к кислородному голоданию, головокружению, потере ориентации в пространстве и потере сознания.
«Дополнительную опасность метан представляет из-за своей горючести. При накоплении в замкнутом пространстве и смешивании с воздухом метан может образовывать горючие газовоздушные смеси, способные воспламениться от искры, неисправной электропроводки или открытого источника огня», — добавил Дорохов.
РИА Новости.
При вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода сначала появляются слабость, головокружение, шум в ушах и тошнота, предостерёг химик.
«По мере ухудшения состояния нарушается ориентация в пространстве и способность адекватно оценивать происходящее, в тяжёлых случаях грозит потеря сознания. Если своевременно не будет оказана помощь, кислородное голодание может привести к гибели», — подчеркнул он.
Кроме того, при гниении органических остатков в погребе также может выделяться сероводород — токсичный газ, даже в небольших концентрациях способный вызывать раздражение дыхательных путей, головную боль, тошноту и головокружение, добавил специалист.
«После открытия погреба не следует сразу спускаться вниз. Сначала необходимо дать помещению проветриться в течение нескольких минут, а при длительном отсутствии воздухообмена дополнительно организовать приток свежего воздуха», — посоветовал кандидат химических наук.
По его словам, если ощущается запах тухлых яиц, который может свидетельствовать о присутствии сероводорода, время проветривания погреба следует увеличить.
«Входить в помещение в таком случае можно только после полного исчезновения запаха. Если во время пребывания в погребе появились даже незначительные признаки недомогания — головокружение, слабость, тошнота или шум в ушах, — необходимо немедленно покинуть помещение и выйти на свежий воздух», — порекомендовал он.
При проведении уборки, ремонта или сортировки запасов желательно не работать в одиночку, заявил Дорохов.
«Снизить риск накопления опасных газов помогает регулярное обслуживание погреба. Перед закладкой урожая помещение необходимо тщательно просушить, очистить и продезинфицировать. Важно следить за исправностью вентиляции, поскольку именно постоянный воздухообмен является основной защитой от накопления углекислого газа, сероводорода и других продуктов разложения органических веществ», — заключил собеседник RT.
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