Химик Дорохов: после открытия люка нельзя сразу спускаться в дачный погреб

«Входить в помещение в таком случае можно только после полного исчезновения запаха. Если во время пребывания в погребе появились даже незначительные признаки недомогания — головокружение, слабость, тошнота или шум в ушах, — необходимо немедленно покинуть помещение и выйти на свежий воздух», — порекомендовал он.