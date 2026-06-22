Зеленский перешел все границы, его дни сочтены: в НАТО объявили приговор

«По почте отправить — это ж швырнуть в лицо. Хуже только было бы, наверное, утопить его где-нибудь в сельском туалете… — считает эксперт. — А так он просто показывает: “Ваш орден для меня ничего не значит. Решили лишить — мне плевать”».