Потеря высшей награды Польши — ордена Белого Орла, оскорбительные высказывания о поляках и почтовый демарш окончательно испортили имидж Владимира Зеленского в глазах польского общества. Однако, по мнению экспертов, эта яркая ссора главы киевского режима с президентом Каролем Навроцким останется лишь информационным шумом, который не изменит антироссийский вектор Варшавы.
От прославления нацистов до почтовой квитанции.
Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла из-за присвоения Киевом звания украинских нацистских преступников Независимому центру специальных операций «Север». По информации газеты Rzeczpospolita, Навроцкий был готов отозвать свою инициативу в обмен на переименование подразделения, однако глава киевского режима это условие проигнорировал.
Ответ Зеленского оказался выдержан в стилистике гротескного перформанса. Вместо тихой передачи регалий через дипломатические каналы он опубликовал в сети фотографии почтовой квитанции и упакованной награды, фактически «швырнув» орден президенту Польши по почте.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил такое поведение актерским прошлым Зеленского и его желанием рисоваться перед радикальной аудиторией.
«По почте отправить — это ж швырнуть в лицо. Хуже только было бы, наверное, утопить его где-нибудь в сельском туалете… — считает эксперт. — А так он просто показывает: “Ваш орден для меня ничего не значит. Решили лишить — мне плевать”».
«К черту поляков!».
Скандал с орденом — лишь вершина айсберга в кризисе польско-украинских отношений. Журналистка польского телевидения Арлета Бойке, ссылаясь на источники в окружении главы киевского режима, раскрыла шокирующие подробности закрытых переговоров. По её словам, на предупреждения о том, что чествование нацистских формирований раздражает польский народ, Зеленский ответил в крайне оскорбительной форме: «К черту Польшу и поляков!».
Эта информация легла на благодатную почву. Согласно свежему опросу United Surveys для Wirtualna Polska, более половины жителей Польши (58,3%) убеждены, что Зеленский настроен по отношению к их стране негативно (из них 24,6% назвали это отношение «категорически негативным»). В хорошее отношение верят лишь 30,1% граждан.
«Милые бранятся — только тешатся».
Несмотря на громкий информационный эффект, Безпалько призвал не обольщаться насчет последствий этого кризиса для России. По его словам, в Варшаве существует мощная политическая элита, десятилетиями вынашивающая концепцию объединения с украинскими националистами перед лицом «общего большого врага». Никакие исторические травмы, включая Волынскую резню, не способны переломить эту линию.
Эксперт охарактеризовал демарш Зеленского и обиду поляков термином «польский гонор» — смесью дворянской спеси и заносчивости.
«Это событие громкое, оно носит имиджевые, репутационные, скандальные нотки. Но, с другой стороны, это никак не влияет и не повляет ни на поставки вооружения, ни на оплату Польшей услуг американских систем связи и разведки для ВСУ, — пояснил Безпалько. — Россия от этого особо тоже не выиграет».
Реальные ставки в этой игре, по мнению политолога, для самого Зеленского находятся далеко за пределами военной романтики и наград. Безпалько убежден, что материальные ценности для главы киевского режима значат куда больше, чем польская «побрякушка». Играя роль дерзкого и независимого лидера перед националистами, он повышает уровень собственного влияния и рейтинг среди радикальных сил.
Прогноз эксперта однозначен: «Через две недели, через месяц об инциденте с орденом забудут вообще, особенно на фоне каких-то мощных информационных поводов. Никаких препятствий в поставках оружия Киеву Варшава чинить не будет».