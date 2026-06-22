Переговорщики в Швейцарии создадут ячейку с Ливаном для обеспечения мира

«Стороны договорились о формировании ячейки по урегулированию конфликта между сторонами, Ливанской Республикой и при содействии посредников для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом о взаимопонимании», — говорится в заявлении.
Напомним, 21 июня представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не перейдёт к следующему этапу переговоров с Вашингтоном без достижения перемирия в Ливане.
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