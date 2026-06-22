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Переговорщики в Швейцарии создадут ячейку с Ливаном для обеспечения мира

Катар и Пакистан заявили, что участники переговоров в Швейцарии создадут ячейку с Ливаном для соблюдения соглашения о прекращении боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Участники переговоров в Швейцарии договорились о создать совместно с Ливаном ячейку для обеспечения мира с целью соблюдения соглашения о завершении боевых действий в этой республике, сказано в совместном заявлении Катара и Пакистана.

Обращение было сделано по итогам встречи США и Ирана в Женеве.

«Стороны договорились о формировании ячейки по урегулированию конфликта между сторонами, Ливанской Республикой и при содействии посредников для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом о взаимопонимании», — говорится в заявлении.

Напомним, 21 июня представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не перейдёт к следующему этапу переговоров с Вашингтоном без достижения перемирия в Ливане.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Израиль намерен продолжить удары по объектам ливанского движения «Хезболла», несмотря на положения меморандума между США и Ираном о прекращении боевых действий.

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