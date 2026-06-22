Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что лидеры Евросоюза обсуждали переговоры с Россией без Владимира Зеленского, поскольку Украина не входит в состав ЕС. По его словам, если бы страна была членом объединения, отсутствие украинского представителя на таком обсуждении выглядело бы иначе. Килинкаров отметил, что недавний саммит ЕС показал реальную расстановку сил вокруг Киева. По мнению экс-депутата, Украину продолжают держать в роли «младшего партнёра» и не допускают к ряду решений, которые прямо касаются её будущего.