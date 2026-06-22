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Источник: Турция готова принять переговоры по Украине в любом формате

РИА Новости: Турция готова принять переговоры по Украине в любом формате.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Турция сохраняет готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта и готова организовать встречу в любом формате, который согласуют и сочтут приемлемым стороны, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Турция готова к организации переговоров по Украине в любом формате, который пожелают стороны», — сказал собеседник агентства.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и рано или поздно все равно это сделает.

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