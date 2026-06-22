В Омской области устранили аварию на водопроводе, из-за которой ввели ЧС

ОМСК, 22 июн — РИА Новости. Авария на водопроводе в городе Тара Омской области, из-за которой был введен режим чрезвычайной ситуации, полностью устранена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Режим ЧС ввели в городе Тара Омской области 21 июня в связи с поломкой насосного оборудования.
В городе проживает свыше 27 тысяч человек, 8 тысяч из которых дети. Температура воздуха в эти дни достигала 30 и более градусов.
«Авария на водопроводе в Таре устранена. Выход на привычный режим водоснабжения запланирован к вечеру сегодняшнего дня», — сообщил губернатор.
Прокуратура Омской области проводит проверку случившегося. Ранее министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко в своем Telegram-канале сообщил, что старая водяная помпа на насосной станции Тара вышла из строя и не подлежит восстановлению.