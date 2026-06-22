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Матвиенко: Героизация Киевом нацистов должна рассматриваться трибуналом

Вопрос героизации Украиной лиц, причастных к преступлениям времён Второй мировой войны, требует международной правовой оценки и трибунала. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: Life.ru

По её словам, поддержка Киева со стороны западных стран выходит за рамки политики и включает идеологическую составляющую. Она связывает это с формированием подходов, влияющих на трактовку событий XX века и искажающих историческую память.

Отдельно Матвиенко заявила, что демонстративное почитание таких фигур обесценивает память жертв войны, формирует очаги ненависти и создаёт риски для международной стабильности, подрывая гуманистические основы развития цивилизации. Также она подчеркнула необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и закрепления значения её итогов.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил Западу о перезахоронениях нацистов на Украине. Глава государства обратил внимание, что подобные церемонии лишь доказывают необходимость продолжения денацификации, несмотря на протесты извне.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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