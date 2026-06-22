ПХЕНЬЯН, 22 июня. /ТАСС/. Возрождение нацизма представляет собой недопустимый вызов будущему человечества, а борьба с ним — одна из важнейших задач международного сообщества. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), опубликованном в годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз.
«Сегодня борьба с неонацизмом является священным делом во имя предотвращения реакции и фашизации международного сообщества, светлого будущего человечества и справедливости», — отмечается в публикации. ЦТАК подчеркивает, что несостоятельность нацистской идеологии давно доказана. «История ясно запечатлела истину о том, что нацизм, одержимый ненавистью и стремлением к завоеванию других стран и народов, никогда не сможет победить правое дело, проникнутое подлинным патриотизмом и истинным интернационализмом», — говорится в материале.
Агентство указывает, что на международной арене предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и мировой антифашистской борьбы. Особую обеспокоенность ЦТАК выражает в связи с решением Германии запретить демонстрацию советской и российской символики. По оценке авторов комментария, это «без утайки высвечивает реальность стремительно возрождающегося неонацизма». В публикации также критикуются действия по демонтажу памятников борцам с фашизмом и попытки предать забвению подвиг освободителей.
Агентство также подвергло критике украинские власти. «Клика Зеленского, зараженная неонацизмом, при поддержке Запада направила против России страну, которая на протяжении длительного времени была связана с ней тесными историческими и культурными отношениями», — пишут авторы комментария. В публикации отмечается, что «это привело к возникновению в Европе одного из наиболее серьезных региональных кризисов безопасности» со времен Второй мировой войны.
В материале выражается поддержка позиции России по вопросам сохранения исторической памяти и борьбы с неонацизмом. Авторы статьи отмечают, что попытки героизации нацистов и их пособников представляют угрозу международной безопасности и подрывают итоги мировой антифашистской борьбы.
В заключение ЦТАК выражает уверенность, что мир будет противодействовать попыткам возрождения нацизма. «Прогрессивные народы мира будут создавать новую историю справедливости, решительно пресекая попытки империалистов возродить нацизм и защищая суверенитет, безопасность и международную справедливость», — говорится в публикации.