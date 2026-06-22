ЦТАК: реванш нацизма угрожает устоям миропорядка

«Сегодня борьба с неонацизмом является священным делом во имя предотвращения реакции и фашизации международного сообщества, светлого будущего человечества и справедливости», — отмечается в публикации. ЦТАК подчеркивает, что несостоятельность нацистской идеологии давно доказана. «История ясно запечатлела истину о том, что нацизм, одержимый ненавистью и стремлением к завоеванию других стран и народов, никогда не сможет победить правое дело, проникнутое подлинным патриотизмом и истинным интернационализмом», — говорится в материале.