Германия десятилетия выплачивает пособия бывшим гитлеровцам, заявили в МИД

«Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда», — подчеркнула Захарова.