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Германия десятилетия выплачивает пособия бывшим гитлеровцам, заявили в МИД

Захарова: Германия десятилетия выплачивает пособия бывшим гитлеровцам.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германия уже десятилетия выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и коллаборационистам, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что власти ФРГ отказываются направлять компенсации всем ленинградским блокадникам и защитникам города. Выплаты Берлин производит только блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста.

«Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда», — подчеркнула Захарова.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

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