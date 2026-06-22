Киселев прокомментировал атаки на гражданских и ситуацию в зоне СВО

В качестве примеров он привел два инцидента, произошедших на текущей неделе. Один из них связан с атакой на автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Другой случай произошел в пятницу в Подмосковье, где, по его словам, в результате удара беспилотника погибла восьмилетняя девочка.