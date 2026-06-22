Злодеяния нацистов против советского народа признали геноцидом

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России приняло в Бресте заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Документ рассмотрели на 70-й сессии, которая прошла в дни форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».
В заявлении говорится, что действия немецких нацистов и их пособников были направлены на уничтожение советского народа. Законодательное признание этого факта названо продолжением решений Нюрнбергского трибунала. Парламентарии также указали на опасность поддержки неонацизма и попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.
Парламентское Собрание призвало ООН и международные межпарламентские организации присоединиться к заявлению. Председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин заявил, что такие решения важны для защиты исторической памяти и суверенитета стран, чьи народы участвовали в борьбе с нацизмом.
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