В КСИР предрекли Израилю позор 2000 года, если он не покинет Ливан

Вывод израильских войск из Южного Ливана в мае 2000 года стал результатом длительного военно-политического процесса: после многолетней оккупации, начавшейся в 1982 году и стоившей Израилю значительных людских и материальных потерь в ходе конфликта с «Хезболлой», премьер-министр Эхуд Барак, выполняя предвыборное обещание, в одностороннем порядке вывел Армию обороны Израиля из так называемой «зоны безопасности», что было воспринято в арабском мире и как победа, приведшая к поспешному отступлению союзной Израилю Армии Южного Ливана, полному краху марионеточного режима и резкой эскалации напряжённости на границе, включая споры о принадлежности Мазария-Шабъа (спорная территория площадью около 22 квадратных километров), которые заложили фундамент для будущей Второй ливанской войны 2006 года.