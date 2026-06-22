Член ОП Машаров: за случайно разбитый товар покупатель не должен платить

«Уголовная ответственность наступает по ст. 167 УК России и предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. В соответствии с положениями ст. 1073 ГК России за детей в возрасте до 14 лет, которые разбили товар в магазине умышленно, ответственность несут родители независимо от того, присутствовали они в магазине во время инцидента или нет», — напомнил специалист.