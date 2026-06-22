Член ОП Машаров: за случайно разбитый товар покупатель не должен платить

Каждый может столкнуться с неприятной ситуацией — повредить товар в магазине по неосторожности. Зачастую граждане винят себя и считают, что за повреждённый товар необходимо будет заплатить, но это не всегда так.
Об этом рассказал в беседе с RT Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.
«До момента оплаты товар считается собственностью продавца, и риск случайной гибели или повреждения товара лежит на магазине. Согласно ст. 211 ГК России, риск случайной гибели имущества несёт собственник. По ст. 459 ГК России этот риск переходит на покупателя в момент оплаты товара», — объяснил он.
При этом эксперт подчеркнул, что за случайно разбитый товар в магазине ответственность не предусмотрена и возмещение ущерба не требуется.
По его словам, к случайным можно отнести ситуацию, когда покупателя толкнули или если товар упал с движущейся ленты. Также это касается скользкого пола, узких проходов и неправильной расстановки товара.
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«В случае если товар был повреждён до момента его оплаты покупателем, ответственность за это несёт магазин. Если покупатель умышленно повредил товар или другое имущество в магазине, это может быть расценено как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В таких случаях покупатель обязан возместить ущерб в полном объёме», — добавил Машаров.
Он напомнил, что административная ответственность предусмотрена ст. 7.17 КоАП России «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и влечёт за собой штраф от 300 до 500 рублей.
«Уголовная ответственность наступает по ст. 167 УК России и предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. В соответствии с положениями ст. 1073 ГК России за детей в возрасте до 14 лет, которые разбили товар в магазине умышленно, ответственность несут родители независимо от того, присутствовали они в магазине во время инцидента или нет», — напомнил специалист.
Если гражданин по неосторожности испортил товар, но магазин вынуждает его оплатить, то эксперт посоветовал поговорить с представителями магазина и объяснить ситуацию.
«Попросить представителя магазина составить акт о порче товара с подробным изложением произошедшего, при вынуждении оплаты — отказаться и сообщить, что будете готовы заплатить только на основании решения суда», — заключил собеседник RT.
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