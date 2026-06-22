Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 22 июн — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Север» совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным «Кадет».

«Наши разведчики-операторы засекли интенсивную активность вражеских БПЛА и вычислили пункт управления, откуда противник координировал полеты и корректировал огонь по нашим позициям. Объект был хорошо замаскирован в лесополосе, но разведка вскрыла его по характерным признакам — антенны, площадки для запуска», — сообщил агентству командир артиллерийского орудия 810 обрмп с позывным «Кадет».

Он добавил, что после получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами с корректировкой от разведки.

«Первым же залпом накрыли врага. В результате объект полностью уничтожен. Противник потерял управление своими дронами на этом направлении, что серьезно снизит его разведывательные и ударные возможности. Работаем в плотной связке с разведкой — это гарантирует точность и результат», — добавил военнослужащий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше