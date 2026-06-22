Силы ПВО «Севера» уничтожили более 50 летящих на приграничье РФ беспилотников ВСУ

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 50 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону приграничных регионов России. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” в ночное время суток был обнаружен пролет 52 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО, расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали там.