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Командир Дос: группировка «Север» за неделю уничтожила пять укреплений ВСУ

Цели противника ликвидировали FPV-дроны, сообщил военный.

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки «Север» за неделю уничтожили пять укреплений ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА 352-го мотострелкового полка с позывным Дос.

«В Сумской области за неделю наши расчеты БПЛА уничтожили пять укреплений Вооруженных сил Украины, с которых работали операторы FPV-дронов», — рассказал он.

Дос добавил, что операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов работают совместно с расчетами FPV-дронов и «Молниями-2», это позволяет полностью уничтожить укрепления ВСУ.

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