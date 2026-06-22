В МИД России призвали нового генсека ООН устранить засилье западных представителей в организации: как улучшить структуру

Как отметил замминистра иностранных дел России Александр Алимов, Москва уже не рассчитывает на посредничество ООН в украинском конфликте. Структура не сможет отнестись к кризису непредвзято. Замглавы МИД уточнил, что особых оснований для переговоров «такого характера» нет. У ООН нет потенциала для предоставления услуг посредника в конфликте на Украине, заключил Александр Алимов.