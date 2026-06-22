Родителям бойцов-инвалидов предоставили право на общий отпуск

Один из родителей военнослужащего с инвалидностью I или II группы сможет уходить в ежегодный отпуск одновременно с ним. Новая гарантия закреплена федеральным законом от 25 мая 2026 года № 153-ФЗ и касается отдельных семей ветеранов боевых действий.
Право действует для случаев, когда военнослужащий получил инвалидность I или II группы в связи с исполнением обязанностей военной службы, имеет статус ветерана боевых действий и продолжает службу. Если у него нет супруги или супруга, отпуск одновременно с ним может получить один из родителей либо один из детей, в том числе совершеннолетний.
Продолжительность такого отпуска может совпадать с отпуском самого военнослужащего. Если этот период окажется больше ежегодного оплачиваемого отпуска родственника по основному месту работы, превышающая часть будет предоставляться без сохранения заработной платы.
Изменения внесены в статью 11 федерального закона «О статусе военнослужащих». Поправка расширяет меры поддержки семей военнослужащих, но применяется только при соблюдении условий, прямо указанных в законе.
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