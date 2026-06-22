Родителям бойцов-инвалидов предоставили право на общий отпуск

Право действует для случаев, когда военнослужащий получил инвалидность I или II группы в связи с исполнением обязанностей военной службы, имеет статус ветерана боевых действий и продолжает службу. Если у него нет супруги или супруга, отпуск одновременно с ним может получить один из родителей либо один из детей, в том числе совершеннолетний.