Число заразившихся Эболой в ДРК превысило одну тысячу человек

Количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго перевалило за одну тыс., сообщило министерство связи и СМИ ДРК.
Об этом ведомство проинформировало на своей странице в соцсети X.
По последним данным, зарегистрировано 1003 подтверждённых случая. Число погибших достигло 254 человек, выздороветь удалось 100. Ещё 365 пациентов находятся в изоляции или госпитализированы.
Таким образом, летальность вируса составляет 25,3%.
Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Региональный риск распространения вируса оценивается как высокий.
Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.