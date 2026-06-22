Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заразившихся Эболой в ДРК превысило одну тысячу человек

Количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго перевалило за одну тыс., сообщило министерство связи и СМИ ДРК.

Количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго перевалило за одну тыс., сообщило министерство связи и СМИ ДРК.

Об этом ведомство проинформировало на своей странице в соцсети X.

По последним данным, зарегистрировано 1003 подтверждённых случая. Число погибших достигло 254 человек, выздороветь удалось 100. Ещё 365 пациентов находятся в изоляции или госпитализированы.

Таким образом, летальность вируса составляет 25,3%.

Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Региональный риск распространения вируса оценивается как высокий.

Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.