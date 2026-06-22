Россия не сжигала мосты с ФРГ, но не смирится с неонацизмом, заявил посол

БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Россия не сжигала мосты в двусторонних отношениях с Германией, но никогда не смирится с проявлениями неонацизма в Европе, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Дипломат выступил с заявлением в Берлине в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.
«Мы не сожгли мосты, что касается двусторонних отношений. У нас по-прежнему есть надежда, что обязательно наступит благоприятное время для восстановления наших отношений», — сказал Нечаев.
При этом он подчеркнул, что Москва занимает бескомпромиссную позицию в отношении любых проявлений неонацизма в Европе.
«Любые попытки вновь возродить неонацистские явления или неонацистскую идеологию абсолютно неприемлемы для нашего народа. Это генетически неприемлемо для нас после всех тех трагедий, которые пережил наш народ», — указал посол.
По его словам, Россия никогда не смирится с попытками фальсификации истории и прославлением нацистских преступников.