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Эстония высказалась против посредничества ЕС в переговорах РФ и Украины

Европейский союз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. По словам эстонского премьера, цель Европы — убедить Москву согласиться на условия Киева.

Европейский союз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. По словам эстонского премьера, цель Европы — убедить Москву согласиться на условия Киева.

«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, потому что это ограничивало бы помощь Украине», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По словам господина Михала, для того чтобы убедить Россию, Евросоюзу необходима «стратегическая терпеливость», так как в спешке получаются только плохие результаты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости подготовить общую позицию ЕС для возможных переговоров с Москвой по украинскому вопросу и направить ее президенту РФ Владимиру Путину.

По информации Politico, на саммите в Брюсселе инициативу главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению диалога с РФ одобрило большинство государств союза. Против высказались Германия, Франция и Эстония. По информации Bloomberg, помощники господина Кошты минимум дважды связывались по телефону с представителями РФ.

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