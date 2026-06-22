«Единая Россия» в Красноярске провела международную акцию «Огненные картины войны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из 12 тысяч свечей красноярцы выложили экспозицию Ордена Отечественной войны.
Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с КГАУ «Дом офицеров» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» провели международную акцию «Огненные картины войны». Мероприятие прошло на площади музея «Мемориал Победы».
Партийные активисты и жители Красноярска создали из 12 тысяч свечей масштабное изображение Ордена Отечественной войны — первой советской награды, учрежденной в период Великой Отечественной войны. Огненную композицию дополнили девиз «Один народ, одна Победа» и фраза «Красноярск помнит».
«Композиция получилась самой большой за всю историю акции в Красноярске — 10 на 30 метров. На мемориале собрались ребята из патриотических движений, участники боевых действий, представители правоохранительных ведомств и просто неравнодушные красноярцы. Красноярский край помнит. И будет помнить всегда», — отметил губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков.
Инсталляция символизирует единство народа, мужество фронта и тыла, а также память о Великой Победе, подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны.
«Сегодня мы видим, как из года в год люди собираются для того, чтобы принять участие в этой символической акции и сказать “спасибо” своим прадедам и тем, кто достиг и преодолел трудности, чтобы привести страну к Победе. Подвиг поколения победителей вдохновляет, дает силы и уверенность в том, что, когда мы вместе, нам по плечу любые сложности», — поделился председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.
Участие в акции приняли участники СВО. Герой России Олег Ликонцев подчеркнул, что День памяти и скорби также важен, как и День Победы:
«Мы все учились у дедов, это они спасли землю, на которой мы живем. Важнее дня, чем День памяти и скорби нет, мы обязаны помнить тех, кто добился Победы и сохранил нашу страну. Вечная память им».
Мероприятие завершилось общероссийской акцией «Свеча памяти». Горожане вышли к воинским мемориалам, зажгли свечи и возложили их в память о погибших.
Отметим, в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» акция «Огненные картины войны» традиционно проходит во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях, а также в других государствах.
Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание — важные направления народной программы и партийного проекта «Историческая память».