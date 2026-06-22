В Красноярске состоялась конференция Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошла 43-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В работе конференции приняли участие депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, члены президиума и регионального политического совета, победители предварительного голосования, делегаты от местных отделений партии.
Главные темы конференции — подведение итогов предварительного голосования, выборы делегатов на федеральный съезд партии, который состоится в Москве 28 июня и обсуждение задач на предстоящий период.
В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие почти 250 тысяч человек, результат стал одним из лучших в Сибири. Из 403 кандидатов, представивших свои кандидатуры, жители региона выбрали победителей. На основе результатов предварительного голосования «Единая Россия» сформирует партийную команду на предстоящие выборы.
«Благодарю жителей региона, которые приняли участие в голосовании. При формировании партийной команды нам очень важно услышать мнение каждого. Уже сегодня мы четко понимаем, кто действительно пользуется доверием жителей. Сформирован список победителей, которые войдут в нашу команду в предстоящую кампанию», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Красноярского Михаил Котюков.
Также при участии жителей партия приступила к формированию новой народной программы. Свои предложения может оставить любой житель края на встречах, мероприятиях или в онлайн-режиме на специальном портале Естьрезультат.РФ. Уже поступило более 1,5 млн предложений по стране, из них более 42 тысяч от жителей Красноярского края.
«Мы не принимаем ключевые решения за закрытыми дверями, руководствуемся принципом: всё решают люди. Этот подход проверен временем. Он означает политическую зрелость “Единой России” и предполагает особую ответственность кандидатов. На протяжении почти 25 лет наша команда последовательно и ответственно решает реальные задачи. Главная цель партии — системное развитие региона и страны, поддержка граждан на всех уровнях власти. Нам предстоит ответить на такие серьезные вызовы, как: демография, кадровый голод, развитие экономики в условиях внешнего давления, безопасность нашей страны. Именно народная программа станет основой наших действий», — подчеркнул Михаил Котюков.
Среди ключевых задач, стоящих перед партийной командой на местах, системная работа, реализация народной программы, конкретная помощь людям и решение проблем жителей.
В ходе конференции участники избрали делегатов на федеральный съезд партии «Единая Россия», который состоится 28 июня в Москве.
Также в ходе конференции вручили партийные билеты новым партийцам.
Социальный координатор красноярского филиала фонда «Защитники Отечества», боец СВО Дмитрий Работников: «Это не просто билет — я получил доверие избирателей, доверие к своему опыту, к своим планам, мечтам, которые я собираюсь реализовывать в составе сильной, зрелой команды. Партия “Единая Россия” — действительно самая реальная политическая, законодательная сила в нашей стране, которая решает вопросы у людей».
16+