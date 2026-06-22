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Бригада ВСУ понесла большие потери в Черниговской области

РИА Новости: 114-й бригада ВСУ несет большие потери в Черниговской области.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В Черниговской области несут большие потери подразделения 3-го батальона 114-й обр ТерО (Отдельной бригады территориальной обороны. — Прим. ред.). В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что информация о погибших появляется в открытых источниках — некрологи убитых публикуются в официальном аккаунте батальона в соцсетях.

В середине июня в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в Черниговской области понес потери второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выведенный для восстановления боеспособности из Константиновки в ДНР.

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