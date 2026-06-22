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Бригада ВСУ находится без обеспечения в Харьковской области

РИА Новости: бригада ВСУ находится без обеспечения в Харьковской области.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Военнослужащие 5-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющие на Харьковском направлении, остаются на позициях без снабжения продовольствием и медицинской помощью, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, за оборону одного из участков фронта отвечает 5-й батальон бригады под командованием офицера с позывным Цитрус.

«За оборону ВСУ отвечает подразделение 5-го батальона 159-й омбр (отдельной механизированной бригады — ред.) во главе с командиром, позывной Цитрус. Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения», — сообщил собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, в подразделении также отмечались случаи жесткого пресечения недовольства среди личного состава.

«Отмечены случаи, когда по личному указанию Цитруса недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БпЛА», — добавил он.

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