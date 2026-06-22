МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Командир одного из подразделений 5-го батальона 159-й отдельной мехбригады ВСУ с позывным Цитрус отдает приказы на ликвидацию недовольных солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении в районе Лосевки за оборону ВСУ отвечает подразделение 5-го батальона 159-й ОМБр во главе с командиром с позывным Цитрус. Отмечены случаи, когда по личному указанию Цитруса недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», — сказал собеседник агентства.
Отдельные украинские военнослужащие находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения, добавили силовики.