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ТАСС: командир ВСУ Цитрус отдает приказы на ликвидацию неугодных солдат

В российских силовых структурах заявили, что отдельные украинские военнослужащие находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Командир одного из подразделений 5-го батальона 159-й отдельной мехбригады ВСУ с позывным Цитрус отдает приказы на ликвидацию недовольных солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении в районе Лосевки за оборону ВСУ отвечает подразделение 5-го батальона 159-й ОМБр во главе с командиром с позывным Цитрус. Отмечены случаи, когда по личному указанию Цитруса недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Отдельные украинские военнослужащие находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения, добавили силовики.

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