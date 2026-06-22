Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция готова провести переговоры по Украине в любом согласованном формате

Турция сохраняет готовность предоставить площадку для урегулирования украинского конфликта и принять встречу в том виде, который одобрят стороны.

Турция сохраняет готовность предоставить площадку для урегулирования украинского конфликта и принять встречу в том виде, который одобрят стороны.

Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

«Турция готова к организации переговоров по Украине в любом формате, который пожелают стороны», — заявил он.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве подтвердил готовность Турции стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта и предоставить площадку для встречи.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше