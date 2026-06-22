МИД РФ: у России остаются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за санкций

Глава департамента отметил, что функционирование Секретариата ООН «критически зависит от поступления обязательных и добровольных платежей». Решением проблемы Россия занимается в контакте с финансистами ООН, добавил он. «Россия как постоянный член Совета Безопасности и ответственный участник международного сообщества неукоснительно соблюдает свои уставные обязанности. Уверены, что и другие государства должны поступать таким же образом», — рассказал он в интервью ТАСС.