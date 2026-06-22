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МИД РФ: у России остаются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за санкций

У России сохраняются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за западных санкций, заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Он назвал эту проблему вызовом для всемирной организации.

У России сохраняются проблемы с уплатой взносов в ООН из-за западных санкций, заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Он назвал эту проблему вызовом для всемирной организации.

Глава департамента отметил, что функционирование Секретариата ООН «критически зависит от поступления обязательных и добровольных платежей». Решением проблемы Россия занимается в контакте с финансистами ООН, добавил он. «Россия как постоянный член Совета Безопасности и ответственный участник международного сообщества неукоснительно соблюдает свои уставные обязанности. Уверены, что и другие государства должны поступать таким же образом», — рассказал он в интервью ТАСС.

Господин Логвинов добавил, что в этом году Россия выплатила взнос в регулярный бюджет ООН в размере более $67 млн. Кроме того, Москва оплатила начисления за предыдущие годы.

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