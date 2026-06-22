Володин призвал сохранить правду о Великой Отечественной войне

22 июня 1941 года, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, положив начало самой кровопролитной войне в истории XX века. Сегодня в России отмечают День памяти и скорби — в 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В память о погибших Минобороны РФ опубликовало архивные материалы, посвященные народному ополчению, которое помогло спасти Москву и Ленинград и сорвать планы гитлеровцев.