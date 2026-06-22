Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин призвал сохранить правду о Великой Отечественной войне

Володин отметил, что некоторые страны делают все, чтобы подвиг советского народа был забыт.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что потомки обязаны сохранить и передать будущим поколениям правду о Великой Отечественной войне. В ходе выступления на митинге-реквиеме в Брестской крепости он подчеркнул, что на фоне разрушения мемориалов и осквернения могил советских воинов в Европе эта задача приобретает особое значение.

Парламентарий отметил, что некоторые страны пытаются переписать историю и сделать все, чтобы подвиг советского народа был забыт.

«Они хотят отобрать у нас память, отобрать историю. Если это произойдет, то не будет наших государств, не будет нас», — предупредил Володин. Он напомнил, что война унесла жизни 27 миллионов советских граждан разных национальностей и вероисповеданий, которые отдали жизни ради будущего своих потомков.

22 июня 1941 года, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, положив начало самой кровопролитной войне в истории XX века. Сегодня в России отмечают День памяти и скорби — в 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В память о погибших Минобороны РФ опубликовало архивные материалы, посвященные народному ополчению, которое помогло спасти Москву и Ленинград и сорвать планы гитлеровцев.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше